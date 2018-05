"Gigantesque" dépôt clandestin entre Pont-à-Celles et Les Bons Villers (photos): "Il y en a marre de ces comportements crapuleux"

Une montagne d'immondices est apparue ce mardi matin sur un chemin au milieu des champs entre les communes de Pont-à-Celles et de Les Bons Villers. Nicolas, un riverain, est indigné.

Ce mardi, Nicolas, un habitant de Pont-à-Celles, nous a envoyé les photos d'un monceau de déchets en tout genre via le bouton orange Alertez nous. L'énorme dépôt clandestin s'étend sur plusieurs dizaines de mètres sur une route traversant des champs situés entre les communes de Les Bons Villers et de Pont-à-Celles. Au milieu de la campagne paisible se dressent de véritables barricades de déchets. "La route est bloquée d'ailleurs, il y en a marre de ces comportements crapuleux", s'est enflammé le riverain.

"Ce dépôt sauvage d'immondices est gigantesque. C'est vraiment d'une taille exceptionnelle. Notre brigadier-propreté qui travaille ici depuis une quinzaine d'années m'a confié qu'il n'avait jamais vu cela", nous a confié Florian De Blaere, échevin en charge de l'information à la commune de Pont-à-Celles. "C'est un dépôt très important qui correspond à environ 30 mètres cubes. C'est énorme", renchérit-il.

Reste à retrouver les auteurs de ce dépôt clandestin nocturne. "Il s'agirait d'un dépôt qu'on considère comme professionnel, autant au niveau de sa quantité qu'au niveau de la façon dont il aurait été déchargé, c'est-à-dire par camion. Les déchets ont en effet été déposés en différentes masses compactes. De plus, la nature des déchets laisse penser qu'il s'agissait d'une activité professionnelle et pas d'un particulier", déduit l'échevin.

Florian De Blaere est certain que les fauteurs de troubles ne viennent pas des environs. "Notre territoire est confronté comme beaucoup de communes à ce genre de dépôts. Ces dépôts de matériaux peuvent venir de très très loin", nous explique notre interlocuteur.

Une enquête de police est en cours pour identifier les auteurs qui encourent d'importantes amendes. Les montants seront déterminés par le fonctionnaire sanctionnateur provincial. Les auteurs pourraient également faire l'objet de poursuites judiciaires.

Quant à la question du déblayage, il pourrait prendre plusieurs jours, à cause du jour férié et des nombreuses festivités qui ont lieu dans la commune pendant ce long week-end. "Le déblayage est planifié lundi matin. Avant de nettoyer tout cela, il y a un travail d'enquête qui doit être fait. L'inspection se fait toujours sur place. Après, il faut le temps de s'organiser. De plus, une fois que les camions à benne seront chargés, il faudra les évacuer. Nous ne pouvons pas rester avec nos camions à benne remplis de déchets. On en a besoin pour d'autres activités pendant ce long week-end ", justifie l'échevin.