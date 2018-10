Depuis 17 ans, Benoît possède un singe qui vit enfermé dans son garage à Tournai: des associations s'insurgent (vidéo)

Un singe est enfermé dans un garage d'une maison depuis 17 ans à Tournai. Les faits sont rapportés par nos confrères de SudPresse.

En 2016, c'est une passante qui fait cette étonnante découverte. En se promenant, elle aperçoit un garage dont la façade est vitrée, et dans lequel se trouve un singe. L'animal baptisé Zelda y est enfermé depuis 17 ans. La témoin dépose alors plainte auprès de l'association Animaux en Péril. Selon elle, l'enclos est jonché de déchets. "On a remarqué qu'il s'arrachait des touffes de poils", témoigne-t-elle dans une plainte rapportée par nos confrères. Il s’agit d’un macaque de Barbarie qui est originaire de Gibraltar, appelé aussi un magot.





"Les macaques de Barbarie sont des animaux très sociaux"



Comment alors une longue procédure judiciaire. L'association de protection des animaux est alertée et prévient les services de la Ville. L'animal aurait été détenu "avant l'entrée en vigueur de la liste positive des animaux", ce qui légalise sa détention. De plus, un vétérinaire spécialisé aurait constaté que les conditions de détention respectaient les normes. Selon des informations rapportées par Sudpress, le cabinet du ministre wallon du bien-être, Carlo Di Antonio, aimerait saisir l'animal.

Nos journalistes Aurélie Henneton et Xavier Preyat ont rencontré Benoît De Lannoit, le propriétaire. "Je ne comprends pas du tout. On n’a jamais rien eu avant, je comprends pas que l’on vienne dire qu’il faut saisir Zelda. Elle est bien ici. On a beau faire tout ce qu’on veut mais ils veulent rien savoir. On a vu une comportementaliste qui a jugé qu’elle était bien. Elle a dit que justement, si on la retire, ça la ferait mourir. Elle ne saurait pas se réadapter avec d’autres singes à son âge. Mais ils veulent rien savoir", souligne-t-il. Avant d'ajouter: "C’est notre enfant, on dit toujours que l’on descend du singe, c’est vrai. C’est très intelligent".





Des faits que dénoncent l'association de défense du bien-être animal GAIA dans un communiqué. "Les macaques de Barbarie sont des animaux très sociaux, qui, à l’état sauvage, vivent en groupes composés de plusieurs mâles et femelles. La détention solitaire d’individus d’espèces sociales peut entraîner une augmentation de l’anxiété et/ou de l’agressivité, voire d’un comportement anormal et autodestructeur".

L'association cite une spécialiste pour qui "les conditions de détention actuelles du macaque de Barbarie ne sont pas adéquates. Il est confiné dans un petit enclos, et est extrêmement limité dans ses possibilités, comme se déplacer, grimper, courir et sauter".