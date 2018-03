Déraillement du métro léger de Charleroi cet après-midi (photo)

Une rame du métro léger a déraillé à Charleroi, à hauteur de la station Piges, nous indique Julien via le bouton orange Alertez-nous. Le porte-parole des TEC, Stéphane Thiry, nous confirme cet incident. "Il y a eu un incident technique, mais sans dommage et sans client impacté. C’est un métro qui est légèrement sorti de ses rails, à un endroit où il est facilement possible de l’isoler, ce qui a été fait, et on peut faire passer un autre tram sans encombre", précise-t-il.

L'incident, peu courant, n'a donc pas eu de conséquence sur le trafic. Une équipe technique a été envoyée sur les lieux pour remettre le métro sur ses rails.