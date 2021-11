Aides financières pour les familles monoparentales: "Ça fait du bien parce que ce sont des dépenses en moins"

Face au coût et aux difficultés de la vie, le gouvernement fédéral annonce des moyens supplémentaires pour soutenir les familles monoparentales. En tout, 4,5 millions d'euros ont été débloqués. Ils seront versés aux CPAS pour leur permettre de "mieux accompagner" ces familles, dont le quotidien est parfois très compliqué.

Stéphy participe au projet "Myriam" depuis quelques mois. Bénéficiaire du revenu d’intégration sociale, elle est suivie une fois par semaine par une assistante sociale. Une écoute qui lui permet de retrouver confiance en elle et de sortir de l’isolement social car, comme beaucoup de mamans seules, à part les enfants, elle n’a parfois personne à qui parler. "Ce n’est pas bon de garder tout pour soi, confie Stéphy. Au moins, elle est là pour m’écouter et me donner quelques conseils parce que, par moment, je craque. Par moment, je l’appelle, même durant le week-end, je lui demande ce que je vais faire…"

Julie, assistante sociale de formation, est maintenant entièrement dédiée à cette mission. Elle informe les parents isolés sur les aides disponibles, comme les colis alimentaires, et les accompagne dans les démarches. "La démarche de se dire : ‘je vais entamer une procédure contre mon ex-mari parce que je n’ai pas de pension alimentaire. Je n’ai pas osé le faire jusqu’ici mais aujourd’hui je suis soutenue par une assistante sociale et donc je suis prête à pouvoir aller chez un avocat’", souligne Julie.

Des conseils bien nécessaires pour Stéphy qui était un peu dépassée avant. "Il y a des choses que j’ignorais. C’est vrai que le CPAS peut aider pour énormément de choses. C’est quand même bien parce que la vie coûte chère et en tant que maman, être seule, on dépense déjà énormément pour eux. Alors c’est vrai que ça fait du bien parce que ce sont des dépenses en moins", poursuit Stéphy.

Il y a aujourd’hui 500.000 familles monoparentales en Belgique. 80% de ces familles ont une femme à leur tête. Et pour l’instant, 90 mères célibataires bénéficient de cet accompagnement au niveau national. C’est aussi le cas de Jen, depuis septembre dernier. "On peut bénéficier de l’abonnement du bus, parce que sinon par mois, je ne peux pas encore faire une dépense pareille. Donc ça nous aide. Quand on a besoin d’un papier, elle peut nous conduire", dit-elle.

Maman de 3 enfants, elle se prive au quotidien mais elle peut désormais compter sur les autres participantes qu’elle retrouve deux fois par mois pour des séances collectives. "On crée un lien d’amitié, ça c’est sûr, parce qu’on parle de nos expériences, on peut s’aider…", ajoute Jen.

Depuis mars 2020, à La Louvière, 17 femmes ont participé au projet. Deux ont abandonné car elles trouvaient l’accompagnement trop intrusifs, quatre ont trouvé du travail et deux autres ont entamé une formation.