Les appartement de l'ancien couvent de Rongy ravagés par les flammes: plus de 12 personnes à reloger

Un incendie s'est déclaré samedi après-midi dans un bâtiment à appartements à Rongy (Brunehaut). On ne déplore aucune victime. Tous les occupants devront cependant être relogés.

"Le feu, qui est à présent maîtrisé, s'est déclaré dans ce que l'on appelle 'L'ancien couvent' de la rue des Berceaux. Propriété de Laurent Farvacque, ce bâtiment a été transformé en petits logements. Il y avait précisément 9 appartements occupés par 12 personnes adultes. Il n'y a pas d'enfants. Ces 12 personnes devront être relogées. Les services du CPAS ont été alertés et nous sommes à la recherche de logements pour les abriter dès cette nuit. A partir de lundi, un numéro de téléphone (069/36.29.66) sera mis à disposition de ces personnes au sein de l'administration communale de Brunehaut", indiquait samedi en fin d'après-midi Pierre Wacquier (PS), bourgmestre de Brunehaut.



Il était 15h10 lorsque le dispatching des pompiers de Wallonie Picarde a été alerté qu'un violent incendie s'était déclaré dans un immeuble à appartements implanté au n°11 de la rue des Berceaux dans le village de Rongy. Les pompiers ont réussi à préserver des flammes les maisons proches du bâtiment qui était en feu. On ignore pour l'instant les causes de cet incendie qui n'a fait que des dégâts matériels.