Alors que l'arbre tronçonné la nuit de lundi à mardi et placé en travers de l'autoroute E19 a rapidement été dégagé pour permettre de rouvrir la voie rapide au plus vite, les arbres qui bloquent l'entrée du zoning quelques mètres plus loin, eux, sont toujours là. Résultat : l'accès principal au dépôt de carburants de Feluy est toujours perturbé.

















Ce mercredi, des ouvriers ont été appelés pour dégager le terrain et rendre la route à nouveau praticable.