Des cafards et des rideaux très sales à l'hôpital Vésale de Montigny-le-Tilleul: "On rénove petit à petit", se défend la direction

Des images pas très rassurantes… Filmées par un patient hospitalisé au sein du C.H.U (centre hospitalier universitaire) André Vésale, dans la région de Charleroi, elles prouvent que certaines zones manquent cruellement d'entretien, de rénovation.

L'homme était soigné en pneumologie durant une semaine, dans une chambre pour 4 personnes. Il a filmé des cafards dans la baignoire et l'évier, des plafonds troués, des rideaux moisis ou tâchés de manière suspecte. Il déplore "l'état général de l'hôpital".

La direction nous a emmenés dans une des ailes fraichement rénovées. Elle nous a expliqué que chaque année, deux unités étaient entièrement remises à neuf. Les patients moins bien lotis doivent donc prendre leur mal en patience.

"On rénove petit-à-petit, mais on est dans une intercommunale, donc il y a des marchés publics à respecter, des cahiers de charge à faire", nous a expliqué un responsable. Concernant les cafards, la direction précise qu'une société spécialisée intervient pourtant quatre fois par an.