Des chiens et une unité spéciale à la police de La Louvière: quelles seront leurs missions?

La police de la Louvière a présenté ce vendredi matin sa nouvelle unité spéciale et sa brigade canine. D’une part, 9 hommes mieux entraînés et mieux équipés que les policiers classiques, capables d’intervenir dans des situations dangereuses. De l’autre, trois chiens dressés pour des missions de police bien spécifiques.

La zone de police de la Louvière vient de définir ses priorités pour ses 5 prochaines années. La sécurité routière arrive en premier avec les troubles à la vie communautaire et la criminalité de rue.

La zone de police va également mettre en place avec la ville un plan d'action pour lutter contre la cybercriminalité avec une attention particulière sur deux problématiques: la lutte contre le harcèlement sur les réseaux sociaux et la lutte contre les fraudes et escroqueries sur internet et le phishing.

Des policiers ont été spécifiquement formés à cette dernière problématique. Deux nouvelles unités sont également opérationnelles.

Avec ses trois chiens dressés pour des missions de police bien spécifiques, la brigade canine viendra en appui des patrouilles. Elle participera également aux opérations de sécurisation. La présence de ces chiens permettra de diminuer le sentiment d'insécurité et de faciliter aussi le contact de la population.