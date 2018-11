Des déchets probablement enfouis illégalement à Anderlues: "Il y a au moins 200 camions là-dedans"

Le tri de la molette est un ancien site minier racheté à la commune d’Anderlues par une société active dans le traitement et la collecte de déchets. Nous nous sommes procurés des images filmées par une caméra cachée. On aperçoit un collaborateur expliquer que des déchets non traités ont été enfuis ici en masse. Il évoque aussi un ancien policier de la cellule environnement aujourd’hui à la retraite mais qui, à l’époque, semblait peu regardant.

"Il (le policier, nldr) est venu voir toutes les terres que Robert a mis dans le trou. C’est un fameux trou...Énorme… Il y a au moins 200 camions là-dedans", commence-t-il. Avant d'ajouter: "Je vais te dire ici c’est immense. Et là tu avais des aqueducs tout autour du site. Mais quand je te dis qu’ils ont mis des milliers de camions… Nous, on avait un centre de tri à Marchienne, on faisait les tout-venants. Et a la fin, on a plus trié. On a tout mis dans le trou-là. Et rien que là, on a mis une vingtaine de camions, et des semi... C’est énorme... Et la terre au-dessus. Et (le policier) qui était là, il mangeait (...) Un ripoux à mort...".





"Tout ça a été bouché avec des terres polluées ou des déchets"



Dans le milieu "manger" est utilisé pour parler de dessous de table, de pots de vin. Un autre témoin nous livre anonymement des précisions quant aux endroits où ces déchets auraient été enfuis.

"Juste à l'entrée du site il y a un très gros bassin, il a été rempli jusqu'au dessus. A l'arrière aussi, tout ce qui était aqueducs, bassin de récupération des eaux. Tout ça a été bouché avec des terres polluées ou des déchets", explique le témoin.

Le moniteur belge nous apprend que l'un des gérant de la société n'est autre que l'ancien policier de l'environnement, parti à la retraite. Dans la caméra cachée, le témoin explique que de la place pour enfuir des déchets aurait été monnayée à une société de la région.





Une enquête demandée



"Je ne sais pas pour combien de milliers de tonnes, il lui a donné 30 000 euros. Il a dit , je te vends un truc du trou pour tes camions. Et le pire c’est que le site c’est à la commune mais tout le monde mange", assure le témoin.

Nous avons montré ce témoignage interpellant à Fabian Lauvaux, avocat pénaliste. Ce dernier y voit de probables infractions. "Que ce soit une zone publique ou privée, peut importe, la loi est la même. Toute une réglementation doit être respectée. Si le dépôt est illégal, on peut être poursuivi. On peut faire l'objet d'une taxe sanction. S'il s'agit d'un enfouissement illégal, cela pourrait faire l'objet de poursuites en matière pénale et justifier même la tenue d'un procès correctionnel", explique Fabian Lauvaux.

Cette caméra cachée a été tournée avant la vente du site par la commune en octobre 2016. Contacté, le parquet de Charleroi a demandé à la Région Wallonne une enquête suite à une dénonciation dans cette affaire.