Ces deux individus ont tenté de braquer la friterie "Fringale's House" de Bracquegnies: avez-vous des informations?

Le jeudi 23 novembre 2017 vers 21h20, deux individus ont commis un tentative de vol à main armée à la friterie "Fringale’s House" située à Bracquegnies. Le premier auteur dissimulait son visage sous un masque. Il était vêtu d’un sweat à capuche, d’un bodywarmer clair et d’un pantalon foncé. Le deuxième auteur était vêtu d’un sweat clair à capuche, d’un pantalon foncé et d’une casquette foncée.

Témoignages

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, la police vous invite à prendre contact avec elle via le numéro gratuit 0800 30 300.

Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu.