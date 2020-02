Un nouvel accident a eu lieu ce matin sur l'E19/E42 à hauteur de Thieu dans le sens Mons/Bruxelles. Il impliquerait au moins deux voitures et un camion. Deux bandes de circulation sont fermées et plusieurs kilomètres de files sont toujours à déplorer à l'heure actuelle entre Obourg et la sortie Le Roeulx.