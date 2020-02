Des fresques pour mieux "vendre" les bâtiments vides de La Louvière : 50 % des surfaces recouvertes sont louées ou vendues

La ville de la Louvière décore depuis deux ans les rez-de-chaussée des magasins vides. Il s'agit d'éviter les planches de bois qui sont placardées devant les vitrines des surfaces commerciales et qui donnent un aspect d'abandon et de désolation. Cela permet de rendre le centre-ville plus agréable et d’attirer les investisseurs.

Actuellement, les vitrines de 10 cellules vides sur la rue Albert 1 er, mais aussi sur les rues de La Loi et De Brouckère, dans le centre -ville sont décorées avec des dessins et fresques d'artistes régionaux. La ville a débloqué, il y a deux ans, un budget de 16 000 euros à cette fin . Des dessins qui sont apposés sur les façades des commerces qui sont vides depuis un certain temps . Et visiblement, cela fonctionne, 50% de ces surfaces recouvertes ont depuis été achetées ou louées, selon l'échevin du développement économique, Pascal Leroy.

En décembre 2019, la ville de la Louvière avait un taux de cellule vide de 19 %, celui-ci atteignait presque 25% , il y a deux ans . C'est la ville qui choisit les fresques, il n'y pas de thème imposé même si la plupart font référence à l'histoire de la ville.