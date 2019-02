Des gilets jaunes sur le ring à Mons: la police intervient pour rétablir la circulation et interpeller des manifestants

Plusieurs témoins nous ont signalé une présence policière importante à Mons ce samedi en fin d'après-midi. "Déploiement des forces de police autour de la prison de Mons, que se passe-t-il?", nous a demandé une personne vers 18h30. "Nous venons de passer sur le ring de Mons à hauteur de la prison. Déploiement policier en nombre et odeur de poudre ou pneu brûlé", nous a indiqué une autre.



Contacté par nos soins, le chef de corps de la zone de police Mons-Quévy nous en a dit plus. "Des gilets jaunes se sont rendus sur la voirie sans autorisation de manifester. À un moment ils étaient sur le ring de Mons. On risquait donc de se retrouver dans une situation ingérable, sans demande de manifester, avec une gêne à la circulation et les dangers que ça peut comporter. Imaginez si un conducteur perd son sang-froid...", a expliqué Marc Garin.



Face à cette entrave à la circulation, la police s'est déployée. "Deux pelotons, donc environ une soixantaine de policiers, et un canon à eau ont été envoyés. Nous avons demandé des renforts de Bruxelles au cas où", nous a précisé Marc Garin. "Certains gilets jaunes ont quitté les lieux, mais d'autres, sûrement venus de groupuscules plus radicaux, cherchaient visiblement à poser des problèmes. Nous avons pu les confiner et nous sommes en train de les interpeller", a ajouté le chef de corps vers 19h.