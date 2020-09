Des habitants d'Obourg proches des entreprises Holcim et Comet Sambre inquiets: une enquête ne révèle pas de danger mais les autorités leurs font des recommandations

A Obourg, près de Mons, la population est appelée à limiter sa consommation d'oeufs produits dans la commune. Des analyses ont montré une contamination des sols au PCB, un polluant qu'on retrouve souvent à proximité des broyeurs de métaux. L'enquête ne relève pas de danger immédiat pour la santé. Les citoyens sont tout de même invités à suivre certaines mesures de précaution. Une situation qui en inquiète certains, et qui impacte deux fermiers de la zone.

La question inquiète des habitants d'Obourg (Mons): que peuvent bien contenir les matières rejetées par les entreprises Holcim et Comet Sambre? Depuis le mois de mars, la présence de PCB (polychlorophényles), des polluants organiques, a entraîné la fermeture de deux exploitations fermières. Emmanuel est l'un de ces exploitants concernés. Sa ferme est située à proximité des entreprises.

Ce vendredi, les résultats d'une étude demandée par le gouvernement wallon et la Ville de Mons n'ont pas permis de débloquer la situation pour l'exploitant. "Si jamais on retrouvait des traces de PCB dans la viande, il ne faudrait pas qu'elle se retrouve dans le circuit alimentaire", explique Emmanuel Desquennes.

Pour notre témoin, l'interdiction d'exploiter entraîne des conséquences claires. "Plus aucune rentrée d'argent pour mes bovins. Non. Il n'y a plus rien qui sort donc… Au contraire, elles me coûtent en nourriture", confie Emmanuel.

Rien pour l'instant sur l'origine et le responsable de la pollution

En juin dernier, des prélèvements ont été réalisés après une pollution aux PCB aux abords des entreprises Holcim, une cimenterie, et Comet Sambre, active dans le recyclage des métaux ferreur.

Les conclusions du bilan environnemental indiquent que le "niveau de risque montre qu'il n'y a pas de danger immédiat pour la santé de la population mais qu'il est toutefois nécessaire de prendre des mesures préventives en cas d'exposition chronique".

Les analyses ont notamment montré les effets additionnés d'une pollution "historique" dont la localisation est disparate dans l'espace ainsi que d'un dépôt de poussières plus récentes. Ces mêmes analyses de sols n'ont toutefois pas permis de déterminer l'origine de la pollution ni de définir la responsabilité respective des deux entreprises Holcim et Comet Sambre se situant à proximité des parcelles échantillonnées.

Pas de danger immédiat mais des conseils de prévention: des habitants ne comprennent pas

Des mesures de précautions sont néanmoins à prendre comme se laver fréquemment les mains en redoublant de vigilance pour les enfants de 0 à 2 ans, veiller à éliminer un maximum de poussières des habitations ou encore limiter la consommation d'œufs produits autour de la zone industrielle.

Anthony, un riverain, ne comprend pas que les autorités affirment qu'il n'y a pas de risque pour la santé… tout en conseillant des mesures de précaution. "On nous dit qu'il n'y a pas vraiment d'impact, mais après on nous demande de respecter toute une série de recommandations. A partir du moment où on me dit qu'il n'y a pas de risque, dans la logique des choses, c'est que je n'ai aucune recommandation à suivre", réagit l'habitant de la zone.

Concernant le conseil de limiter la consommation d'œufs produits à proximité, les habitants sont divisés. Certains nous ont confié qu'ils réduiraient effectivement leur consommation, d'autres non.

Des actions continueront d'être menées

Les analyses vont se poursuivre pour tenter de déterminer les éventuelles responsabilités des deux entreprises.

Des actions sont poursuivies par la Région wallonne. L'entreprise Comet Sambre a ainsi procédé à l'installation d'un nouveau filtre afin de respecter les normes plus sévères imposées par la Wallonie en diminuant les émissions canalisées et diffuses de polluants. Les tests sont en cours pour vérifier l'efficacité de cette nouvelle installation.

Une étude sur la caractérisation des flux entrants dans les broyeurs a également été demandée dans le but d'écarter du broyage un maximum de produits contenant les polluants concernés.