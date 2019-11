Des habitants de Gilly réveillés en pleine nuit par une importante fuite de gaz: "On entendait un gros bruit" (photos)

Un accident de la route est à l'origine de cette fuite de gaz.

Une importante fuite de gaz s'est produite à Gilly durant la nuit. Selon nos informations, une septantaine de personnes ont dû quitter leur domicile vers 1 h du matin.

Un accident de la route est à l'origine de cette fuite. Un homme a embouti plusieurs véhicules stationnés. Ces derniers ont alors percuté une borne de gaz. Le conducteur à l'origine de cet accident semblait vouloir échapper à la police. Il a tenté de continuer sa route à pied mais a très vite été interpellé.

Dans l'accident, la vanne de la borne de gaz a été touchée. Les pompiers ont du évacuer tout le quartier à 200 mètres à la ronde.

On entendait un gros bruit.

Samira était dans sa voiture avec sa tante à ce moment-là. Elle nous raconte l'intervention des pompiers. "Ils ont d'abord parlé dans leur haut-parleur pour pouvoir réveiller tout le monde. Puis ils ont été frapper chez les gens pour les réveiller", nous explique-t-elle. Avant d'ajouter: "On entendait un gros bruit. A mon avis, une vanne avait explosé. Et on a dû partir à 200 m pour ne plus sentir le gaz".

Samira et les habitants du quartier ont été transportés vers l'hôpital Saint-Joseph avant d'être renvoyés chez eux sains et saufs. Ils n'ont plus de gaz pour l'instant. Il a été coupé pour éviter tout problème.

Des équipes d'Ores devrait se rendre sur place dans la journée.

Photos Fabian Van Hove