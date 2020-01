Des habitants de logements sociaux à Montignies-sur-Sambre privés d'eau courante depuis 3 jours: "On n'a plus rien"

Depuis 3 jours, les habitants de quatre immeubles de logements sociaux à Montignies-sur-Sambre se retrouvent sans eau courante. 160 appartements sont concernés. Plusieurs problèmes techniques sont en cause. La situation devient de plus en plus problématique.

Nous avons rencontré Maria. Ce week-end, elle est en charge des trois enfants de sa fille, âgés entre 1 et 3 ans. Or la situation est très problématique car depuis vendredi, elle n'a plus accès à l'eau courante. "Depuis vendredi 15h, on n'a plus rien", déplore cette grand-mère.

Une série de pannes à l'origine du problème

Elle a donc dû trouver des solutions d'urgence. Son stock de bouteilles d'eau lui permet de consommer ou de se laver. Dans le quartier, la colère monte, faute de berlingots d’eau ou de tout autre approvisionnement. "Il y a des personnes handicapées, des personnes âgées, des ménages avec des bébés, des enfants en bas âge. Et le problème persiste", souffle ?

Olivier Copmans, directeur technique de la Sambrienne, a rencontré les habitants lésés ce dimanche. Il leur a expliqué qu'une série de pannes a perturbé l'approvisionnement en eau. Une solution devrait être apportée ce lundi. "Ils n'auront plus d'eau jusque demain matin 6h. A 6h, quelqu'un sera là pour refaire fonctionner l'eau jusque 7,8h. Ensuite, la société va intervenir pour placer les nouvelles pompes", nous précise le directeur technique.