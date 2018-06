Des malfrats armés braquent la friterie de la Drève à Thuin: ils voulaient même partir avec la voiture du gérant

Un vol à main armée a été commis dans une friterie de Thuin jeudi en fin de soirée. Deux des trois malfrats ont braqué le préposé et ont fait main basse sur la recette. On ne déplore pas de blessé.



Les faits sont survenus vers 22h00, au sein de la friterie de la Drève des Alliés à Thuin, indique le parquet de Charleroi. Les trois auteurs sont arrivés à bord d'un véhicule qu'ils ont stationné à proximité. L'un d'eux est resté au volant alors que ses complices ont fait irruption dans le commerce, l'un armé d'un revolver, l'autre d'un pied-de-biche. Le malfrat muni d'une arme de poing a réclamé la caisse, mais également le GSM et les clés de voiture du gérant, tandis que son complice maintenait en respect les clients présents.



Les truands ont finalement pris la fuite avec 400 euros, mais sans les clés de voiture et le GSM du commerçant, qui a refusé de les céder. Une enquête a été ouverte par la police locale de la zone Germinalt.