Des matériaux de construction en seconde main à Tournai: de quoi faire des économies

La ressourcerie "Le Carré", active sur la Wallonie Picarde, lance un nouveau projet, la Matériauthèque. 850 mètres carrés d'entrepôt avec à l'intérieur 100% de matériaux récupérés : des fenêtres, du carrelage, des sanitaires... Autant d'éléments jetés après un chantier qui retrouve ici une deuxième jeunesse.

L'idée du concepteur, Mathias Lefebvre est venue simplement : lors de travaux de rénovation chez lui, il s'est rendu compte de la quantité de déchets et du gaspillage de matériaux que cela entraînait.

Tout ces matériaux sont récupérés gratuitement et vendus à moindre prix dans l'entrepôt. "Ça existe dans d'autres pays et c'est assez aberrant que ça n'existe pas beaucoup plus. Parce que dans la construction, il y a beaucoup de déchets, que ce soit les architectes, les constructeurs, les ouvriers, etc. Tout le monde sait le nombre de déchets qu'il y a", explique le coordinateur de la matériauthèque.

Une solution écologique, mais aussi économique face à la hausse des prix dans le secteur de la construction.