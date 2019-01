Incendie hier soir, explosion ce matin: des cabines électriques endommagées privent des milliers de foyers du Hainaut d'électricité (et donc de chauffage)

Une grosse partie des habitants de Gouy-lez-Piétons et de Pont-à-Celles (Courcelles) a été privée de courant mercredi soir, et donc de chauffage. Un incendie a complètement détruit une cabine électrique, causant une panne de grande ampleur. Les services d'ORES ont travaillé en urgence pour rétablir l'électricité le plus rapidement possible.

Un peu plus vers Charleroi, peu avant 6h ce jeudi matin, une cabine de distribution a explosé à Gilly. 3.000 clients d’ORES sont privés de courant ce matin. Cela touche principalement les communes de Gilly, Lodelinsart et Jumet. Les équipes sont sur place. Tout devrait être réparé pour 8h.