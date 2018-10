Des milliers de panneaux de signalisation étaient volés dans cette commune: elle a trouvé une solution

Les panneaux de signalisation métalliques qui se trouvent le long de nos routes sont la cible des voleurs. Pour contrer ces vols, certaines communes ont trouvé la solution et ont décidé de remplacer ces plaques métalliques par des panneaux de signalisation en PVC. C'est le cas de la commune de Les Bons-Villers, dans le Hainaut, qui est l'une des premières à avoir investi, il y a 8 ans, dans ces panneaux. Chaque année, la commune dépense 10.000 euros pour remplacer ces panneaux de signalisation métalliques par des panneaux en PVC.

"Dans les anénes 2010, chaque année, nous devions racheter énormément de panneaux, on en était arrivés à 20.000 euros de panneaux, donc j’ai fait un rapport fin 2010 et là, on avait au moins plusieurs milliers de panneaux volés, surtout lors de festivités, et hors agglomération, parce que là, il y a peu de maisons, et peu de trafic, ce qui donnait la facilité aux voleurs", explique la conseillère Mobilité des Bons-Villers, Mireille Braun-Sano.



40 % des panneaux métalliques ont pour l'instant été remplacés sur l'ensemble du territoire de la commune, et depuis, il y a beaucoup moins de vols: "Sur ces panneaux, puisque esthétiquement, on ne voit pas de différence, nous avons placé des autocollants "Halte au vol, PVC", pour vraiment sensibiliser les voleurs au fait que ça ne sert à rien qu’ils les prennent".