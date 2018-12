Des milliers de personnes se retrouvent sans électricité dans le Hainaut: "Je viens d'entendre une forte explosion"

Grosse coupure de courant en fin de matinée sur plusieurs communes du Hainaut. Manage, Feluy, Seneffe, Morlanwelz et Chappelle-lez-Hairlemont ont été touchés par une coupure générale de courant durant une heure. Vous avez été nombreux à nous le signaler via le bouton orange Alertez-nous. "Je viens d'entendre une forte explosion et nous n'avons plus d'électricité sur la commune de Chapelle-lez-Herlaimont", nous a indiqué l’un de nos alerteurs. Un autre poursuit: "Grosse détonation à Morlanwelz. Je jouais avec mon fils lorsque j'ai entendu une grosse détonation (…). Au même moment la coupure du réseau électrique confirme bien mon impression. Un problème technique a dû avoir lieu sur un des transformateurs électriques. Je pense que plusieurs dindes ne seront pas tout à fait cuites dans les environs."

Pour une raison encore inconnue, un poste de transformation situé à Manage a rencontré un problème technique. L’incident a eu lieu à 10h47. Jean-Michel Brebant, porte-parole d’Ores, détaille: "C’est sur la partie du transformateur appartenant à Elia que l’incident s’est produit. Plusieurs milliers de personnes ont été coupés du courant. Beaucoup de nos clients n’étaient plus alimentés. Les manœuvres de rétablissement ont débuté sur notre réseau vers 11h15."

Peu avant 12h, l’ensemble des personnes touchées avaient, à nouveau, accès à l’électricité. L’origine de l’incident reste inconnue pour le moment.