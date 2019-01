Des parents en colère à Boussu: leurs enfants suivent les cours dans des containers

Le ras le bol des parents d'élèves d'une école maternelle et primaire de Hornu en région montoise. Il y a deux ans, suite à des travaux, les élèves étaient provisoirement placés dans des "classes-containers". Cela devait durer 6 mois mais deux ans plus tard, rien n'a changé.

Jugé instable à l’époque, le bâtiment d'un établissement scolaire situé à Hornu (Boussu) a été entièrement rasé. De l’école du centre à Hornu, il ne reste plus rien à part des modules préfabriqués situés au fond du terrain."Tous les matins quand je dépose mon petit-garçon à l’école, je culpabilise de le mettre dans un endroit pareil", témoigne une mère au micro de Justine Roldan Perez et Xavier Preyat. "Je suis soulagé qu’il s’agisse de la dernière année pour mon enfant. Je suis plus attristé pour les parents dont les enfants sont en première ou deuxième année. Dans des conditions pareilles, ce n’est pas possible. Il n’y a pas de préau, la cour est catastrophique", fait un savoir un père de famille.

La commune affirme avoir entamé les démarches nécessaires il y a plusieurs années. Elle dénonce une lenteur administrative. Des subsides sont prévus pour la construction d’une nouvelle école (près de 4 millions d’euros), mais difficile d’obtenir les dernières signatures. Jean-Claude Debieve, bourgmestre de Boussu, explique: "Ça traîne et nous sommes punis car à un certain niveau, ou ils ne s’en sortent pas pour faire suivre les dossiers ou les notes sont un peu oubliées. Je ne sais pas."

En attendant la construction du bâtiment définitif, la commune prévoit d’installer une école modulaire pour la rentrée scolaire de septembre. Coût total pour cette structure: 2 millions d’euros, sans possibilité d’obtenir des subsides.

Une rencontre est prévue mardi prochain entre l’administration communale et les parents d’élèves.