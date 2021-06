Des plongeurs dans la Sambre suite au signalement du corps d'un enfant: les secours n'ont rien trouvé

Il y avait beaucoup d'agitations sur les rives de la Sambre, entre Landelies et Thuin (Hainaut) ce mardi après-midi. Plus tôt dans la journée, une dame a appelé le 112 pour dire qu'elle avait vu ce qui ressemblait au corps d'un enfant flottant dans le cours d'eau. Cette dame était dans le train, qui passe effectivement à plusieurs reprises au-dessus ou à côté de la Sambre entre Landelies et Thuin :

De nombreux véhicules de secours ont immédiatement entamé des recherches. Des plongeurs ont même été appelés. Aucun corps n'a été trouvé: il est possible que la dame se soit trompée.