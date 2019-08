Des salariés de l'entreprise Lutosa bloquent le site après avoir découvert des caméras dans les vestiaires: "C'est inacceptable"

Un mouvement de grève à l'entreprise Lutosa nous a été signalé ce matin via notre bouton orange Alertez-nous. Selon des informations de notre journaliste sur place Justine Roldan Perez, l'accès au site est bloqué depuis 4h ce matin. Des banderoles ont été déployées par des salariés de l'entreprise. "Une charte c'est bien mais le respect c'est mieux", pouvait-on lire sur celle-ci.

Stéphane (prénom d’emprunt) est ouvrier chez Lutosa. Celui qui souhaite garder l’anonymat nous révèle les causes de la grève. "Depuis plusieurs mois, on a constaté des dégradations et des vols dans l’entreprise. La direction a installé des caméras dont une dans les vestiaires de l’entreprise sans nous prévenir. C’est un ouvrier qui l’a découverte", nous assure l’employé. Avant d’ajouter : "Ce n’est pas acceptable, on se sent épié, on n’est plus à l’aise", nous indique-t-il.

Pour dénoncer ces faits, des salariés ont entrepris un mouvement de grève. L’accès au site est bloqué depuis 4h ce matin. La responsable qualité de l'entreprise nous confirme que 6 caméras ont été installées. Le but était de prévenir les vols commis et dont le préjudice s'élèverait à plusieurs milliers d'euros. Les caméras filmaient les entrées et sorties du site. Elles ont été découvertes 72 heures après avoir été installées. La responsable nous assure qu'elles ont été enlevées et les fichiers vidéo supprimés.

Une réunion entre la direction et les syndicats est actuellement en cours. L'entreprise se situe à Leuze-en-Hainaut. La société Lutosa est spécialisée dans la transformation de la pomme de terre en produits surgelés.





La direction réagit

Sylvie Delhaye, responsable qualité chez Lutosa, confirme que des caméras ont bien été installées dans les vestiaires durant 72 heures suite à "des problèmes de vols, de dégradation de matériel, mais aussi des menaces et des intimidations", détaille-t-elle.

La volonté de la direction était "d'identifier rapidement les individus à l'origine de ces problèmes". Sylvie Delhaye précise que l'installation de ces caméras ne s'est pas vraiment faite dans les règles.

"Des conversations informelles ont eu lieu avec les représentants syndicaux, mais il se fait que nous avons placé ces caméras en ne respectant pas complètement la convention du travail 68", ajoute-t-elle.

Les images ont été détruites et la direction présente ses excuses au personnel, rappelant que "cela partait d'une bonne intention".