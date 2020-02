Des substances toxiques émanent du broyeur de métaux de Courcelles: "Nos enfants mangent cette poussière"

Vivre à proximité d'un broyeur de métaux est-il dangereux pour la santé? Des habitants de Courcelles s'inquiètent des taux de particules présents dans l'air autour d'une entreprise de recyclage de voitures. Des analyses permettent d'identifier la présence de substances toxiques dans les poussières émises sur le site, dont du dioxine.

Ces substances sont sur et dans les sols mais ne présentent jusqu'ici aucun risque sanitaire important. Ceci dit, la présence d'une école dans les environs du broyeur pose question et inquiète les riverains. "Eux mangent cette poussière. Oui, ça m'inquiète pour ces enfants", nous explique Mario, riverain de Courcelles. "Je suis obligé de nettoyer trois fois mes salades. A côté, quelqu'un vendait des oeufs. Mais il ne peut plus parce que c'est pollué", nous raconte de son côte Ellie.

La Région Wallonne a décidé d'émettre une série de recommandations pour éviter que la situation n'en reste là. Des filtres à particule seront installés sur les broyeurs de 6 sites similaires, dont celui de Courcelles. Un meilleur tri des matériaux entrant dans le broyeur est également annoncé pour limiter l'émission de ces substances toxiques.

De nouvelles mesures seront prises dans les prochains mois pour vérifier l'efficacité de ces nouvelles mesures.