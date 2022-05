Des terrains de basket rénovés pour un tournoi de basket 3x3 organisé tout le mois de mai à Charleroi

Charleroi va vivre au rythme de la balle orange lors des prochains week-ends. Dès ce samedi 7 mai, une compétition de basket de rue en 3X3, la "Sky League", se déroulera sur plusieurs terrains rénovés dans la commune.

Les terrains qui ont été rénovés pour l’occasion se trouvent à Roux, Gilly et Marcinelle.

Mis sur pied par "Bball in the sky", une asbl qui organise des événements dans le milieu du basket, et la Ville de Charleroi (qui finance la rénovation des terrains à hauteur de 22.000 euros) , ce projet vise à rendre le sport accessible à tous dans les différents quartiers.

L'asbl s'occupe de rafraîchir des terrains de manière originale et de disposer de nouveaux paniers.

Le fondateur de l'asbl "Bball in the sky"est Mehdi Kherroubi, un ancien semi-pro de basket, qui a notamment joué au Spirou-Gilly.