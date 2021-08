Des tuiles s'effondrent sur une pompière en pleine intervention à Erquelinnes: elle a été emmenée à l'hôpital

Un incendie s'est déclaré dans une habitation de Hantes-Wihéries, à Erquelinnes, ce samedi après-midi. L'appel reçu par les secours vers 13h20 indiquait qu'une personne serait toujours dans la maison. Lorsque les pompiers de Beaumont, sous les ordres du lieutenant Fabrice Francotte, arrivent sur place, toute l'habitation était alors en feu. Selon notre correspondant local, un automobiliste s'est arrêté avant leur arrivée pour évacuer l'occupant des lieux. L'habitant a été pris en charge et emmené à l'hôpital.

Durant l'intervention des secours, une pompière a été blessée. Elle a reçu une partie du toit et des tuiles sur elle. "Elle a été touchée par la chute d'une partie de la toiture. Elle a reçu plusieurs tuiles sur l'une des épaules et sur l'omoplate. Elle a également été victime d'un malaise lors de son transport à l'hôpital. On ne sait pas si c'est à cause du stress ou d'une possible commotion. Mais heureusement, ses jours ne sont pas en danger", a expliqué Michel Méan, porte-parole des pompiers.

Des renforts de Thuin et de Binche ont été envoyés sur place. L'incendie a été maîtrisé en milieu d'après-midi.





Photos: Fabian Vanhove