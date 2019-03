Deux bandes de circulation fermées jusqu'à samedi soir sur la E19 vers la France: un calvaire pour les automobilistes

Deux bandes ont été fermées sur la E19 à Jemappes vers la France. La circulation se fait sur une seule voie. Pas à cause d'un accident, mais suite à des dégradations sur la chaussée. Des réparations en urgence doivent être effectuées. La situation a provoqué d'énormes embouteillages ce vendredi.

L'autoroute E19 a été fermée à la circulation ce vendredi en début d'après-midi à Jemappes, en direction de la France. Conséquence: les files se sont vite allongées et les conducteurs ont perdu jusqu'à plus de 2h de temps de parcours. Les files ont remonté jusqu'à La Louvière au pire des embouteillages. Vers 18h30, les bouchons s'était légèrement réduits et commençaient à partir du Roeulx. Vers 20h30, vous comptiez encore 50 min de perdues.



La compagne de Bernard s'est retrouvée dans les embouteillages. "Je suis bloqué sur la E19 à La Louvière depuis 1h30 et rien ne bouge! Que se passe-t-il?", nous a-t-il écrit vers 15h30 via le bouton orange Alertez-nous. Vers 17h20, la situation était toujours aussi chaotique: "1h30 pour faire 20 kilomètres entre Charleroi et La Louvière. Maintenant nous sommes à l'arrêt complet. Honteux!", a commenté Angelo.





Chaussée fermée pour une réparation d'urgence



Contactée par nos soins, la police de la route nous en dit plus. "Il n'y a pas eu d'accident. La chaussée est fermée à cause de dégradations sur la chaussée au niveau de Jemappes. Elle est fermée sur deux bandes jusqu'à ce samedi soir minimum", précise un porte-parole de la police.



De son côté, la Sofico, Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures, précise à Belga qu'il s'agit de réparations en urgence.





Déviation



La circulation se fait donc sur une seule bande de circulation vers la France. La police conseille d'emprunter la déviation via la latérale de la sortie 24 MONS sur 2 kilomètres jusque l'échangeur de Jemappes.



L'itinéraire L est activé via Obourg et la rue de la Lanterne.





