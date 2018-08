Deux camions impliqués dans une collision sur la E19 à Mons

Deux camions sont impliqués dans un accident survenu sur l'autoroute E19 ce jeudi vers 18h. La collision s'est produite à Maisières (Mons) en direction de Bruxelles. Un poids-lourd a percuté l'autre par l'arrière.



Des travaux ont lieu un peu plus loin vers la capitale. Cet accident complique donc encore un peu plus la situation pour les automobilistes. Vers 19h, plus de 30 minutes de ralentissements étaient signalés.



La circulation se fait sur deux bandes durant l'intervention des secours. Il y aurait un blessé.