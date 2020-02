Deux dépôts sauvages en pleine rue et en pleine nature à Colfontaine: les autorités ont identifié les auteurs

La police de la zone boraine et les services communaux de Colfontaine ont identifié les auteurs de deux dépôts sauvages constatés à la fin janvier. La porte-parole de la police locale nous a transmis par communiqué le récit des recherches effectuées. L'amende risque d'être salée pour les coupables.

Deux dépôts sauvages ont été constatés sur la commune de Colfontaine, dans le Borinage près de Mons, à la fin janvier. "Le premier dépôt était constitué d’une quantité importante de sacs noirs non conformes, de débris d’armoires, des petits déchets divers ainsi que d’un ancien sofa et d’un matelas. Le second dépôt était, quant à lui, composé de pneus, de vieux meubles et d’immondices en tous genres", nous a précisé la porte-parole de la police Boraine par communiqué.

Deux photos prises par les autorités révèlent l'importance des dépôts:

Des fouilles et des analyses ont été effectuées pour identifier les auteurs. D'après la police, ces efforts ont porté leurs fruits. Ils ont "permis d’identifier les auteurs qui ont été convoqués dans les locaux de la Zone de la Police Boraine pour expliquer leur comportement incivique. Le dossier a ensuite été transmis au fonctionnaire sanctionnateur provincial qui décidera de l’amende à leur infliger", précise la porte-parole de la police, Siham Zannoun.

Les sanctions ne s’arrêtent pas là

D'après le communiqué que nous avons reçu, les amendes peuvent aller de 70 à 350 euros et peuvent aussi inclure une peine de prison de 8 jours à 3 ans. "Mais les sanctions ne s’arrêtent pas là. La Commune de Colfontaine est en droit de réclamer aux contrevenants le coût de l’enlèvement et du traitement des déchets d’un montant s’élevant à 1700€ pour le 1er dépôt et 3800€ pour le second", ajoute Siham Zannoun.

La porte-parole nous rappelle que le règlement général de police signé pour les cinq communes de la zone (Boussu, Colfontaine, Quaregnon, Frameries et Saint-Ghislain) indique à l'article 94 que "les déchets ménagers, commerciaux, administratifs et collectifs doivent obligatoirement être déposés dans des sacs poubelles spécifiques". "L’article 141, quant à lui, stipule qu’il est interdit d’abandonner ses déchets", ajoute le communiqué.

"La Zone de la Police Boraine souligne que se débarrasser de ses ordures dans un lieu public est un comportement intolérable qui nuit à l’image de la région, pollue nos rues et nos espaces verts", conclut Siham Zannoun.