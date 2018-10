Deux élus MR de Soignies, un père et son fils, accusés d'avoir posté des propos racistes sur Facebook

Deux élus du MR de Soignies auraient tenu ces derniers mois des propos racistes sur un réseau social. Un des élus, actuel échevin, a été convoqué par la tête de la liste MR, Marc Verslype, qui souhaite y voir plus clair et prendre, avec les instances du parti, les dispositions qui s'imposeraient.

Selon la DH, qui mentionne 'plusieurs sources', deux élus MR de Soignies, l'actuel échevin Guy Flament et son fils, Steve Flament, qui fera partie du Collège communal lors de la prochaine mandature, auraient diffusé des publications à connotation raciste sur le réseau social Facebook. Certaines de ces publications remonteraient à deux ans.

D'après le quotidien, les deux intéressés évoqueraient une forme de harcèlement à leur encontre et de la "jalousie du succès politique familial". "Je peux confirmer que j'ai été interpellé sur le fait au début 2018", a indiqué Marc Verslype à Belga.

"J'ai rencontré l'échevin et lui ai communiqué que, si les faits s'avéraient, il faudrait que cela cesse immédiatement. Mais n'ayant pas accès à Facebook, je n'ai rien vu personnellement. Notre charte, au MR, condamne le racisme et la xénophobie. Dans ce dossier, nous devons aller au bout des choses et, ensuite, prendre position avec nos instances supérieures. Notre échevin a été convoqué vendredi pour qu'il nous en dise un peu plus."