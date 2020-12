Deux enfants à vélo percutent l'arrière d'un bus TEC à Lodelinsart: leur état est jugé sérieux

Un accident impliquant un bus TEC et deux enfants à vélo s'est produit vers 16h au carrefour Marie Curie de Lodelinsart. D'après des témoins, un enfant de 10 ans et un adolescent de 14 ans circulaient sur un vélo sur la chaussée de Bruxelles en venant de Gosselies vers Charleroi lorsqu'ils ont croisé la route d'un bus TEC venant de la rue du Centre. Toujours selon des témoins, les deux jeunes auraient emprunté les accès réservés aux bus et métros.

Les deux enfants ont percuté le flanc arrière gauche du bus et ont été projetés au sol. Deux ambulances et un SMUR ont été dépêchés sur place. Les jeunes ont été transportés à l'hôpital Marie Curie. Leur état est jugé sérieux, mais leurs jours ne seraient pas en danger.

La police locale de Charleroi doit encore déterminer les circonstances exactes de l'accident.

Photos: Fabian Van Hove.