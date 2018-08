Deux faits d'exhibitionnisme signalés aux forces de l'ordre à Thuin

Deux faits d'exhibitionnisme, qui se sont produits dans la région de Thuin, ont dernièrement été signalés à la police. Mercredi, un individu qui sévissait depuis plusieurs jours le long du canal à Pont-à-Celles avait déjà été interpellé.



Le premier fait est survenu jeudi vers 18h45 sur le chemin du halage à Thuin, indique le parquet de Charleroi. Un homme d'environ 25 ans, habillé en training et chaussé de baskets, a exhibé son sexe à la vue d'une passante. Une heure plus tard, un individu a été surpris en train de se masturber dans la rue Vandervelde à Gozée. Sa description n'a pas été fournie.



Mercredi, un Nivellois avait déjà été interpellé à Pont-à-Celles pour plusieurs faits d'exhibitionnisme. Il est en aveux et a expliqué avoir agi dans cette région éloignée de son domicile afin d'éviter d'être reconnu.