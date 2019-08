Deux femmes d'une trentaine d'années sont mortes dans la région de Namur: le parquet communique

Dans la nuit de lundi à mardi, deux femmes trentenaires sont décédées de manières considérées initialement comme suspectes à leurs domiciles respectifs à Namur et Sambreville. La victime retrouvée à Namur est née en 1981, celle à Sambreville en 1982.



Ce mardi après-midi, le parquet communique suite aux premiers devoirs d'enquête. Selon l'autorité judiciaire, il n'y a pas de lien entre les deux décès. C'est un hasard que ces deux trentenaires aient trouvé la mort la même nuit dans la même région.



Le parquet précise également que la cause des décès n'est pas identique. Pour la trentenaire décédée à Namur, il ne s'agirait pas d'un abus de stupéfiant. Concernant la dame décédée à Sambreville, la mort est survenue dans un contexte festif, mais une autopsie va être réalisée pour tenter de déterminer la cause du décès.