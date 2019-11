Deux femmes gravement blessées après avoir été percutées par un chauffard à Mouscron

Un grave accident de la circulation s'est produit samedi matin dans le centre-ville de Mouscron, où une grand-mère et sa fille ont été percutées par une voiture. La grand-mère a été transférée dans un hôpital de Courtrai. Le chauffard a été interpellé, selon une source policière.



Les faits se sont déroulés samedi, peu avant 06h00 du matin, au rond-point de la rue du Luxembourg et de la rue Aloïs Den Reep à Mouscron. Alors qu'elles traversaient sur un passage pour piétons avec une autre dame et un petit garçon, les deux victimes ont été fauchées par une voiture.

La grand-mère, âgée de 59 ans, a été traînée au sol sur plusieurs mètres par la voiture qui a pris la fuite. Grièvement blessée, la quinquagénaire a été transférée à l'hôpital de Courtrai où elle a été opérée. Ses jours sont en danger. Âgée d'une trentaine d'années, l'autre victime, sa fille, a été plus légèrement blessée.

La troisième dame et le petit garçon sont indemnes, selon la police. Une patrouille a intercepté la voiture en fuite dans le quartier de la Martinoire. Le conducteur, un Français d'une trentaine d'années, a été interpellé et entendu par les policiers. "Le parquet a été avisé des faits et le dossier sera probablement mis à l'instruction ce samedi par le substitut du procureur du Roi", a conclut la police.