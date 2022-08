Deux institutrices de Feluy proposent des vidéos spéciales pour l'éveil des enfants: voici leur chanson pour la rentrée (vidéo)

En province de Hainaut à Feluy, une institutrice et une puéricultrice proposent une rentrée des classes en chanson. Elles forment un véritable duo pour transmettre leur savoir aux jeunes enfants et favoriser l’éveil musical. Elles sont même très actives sur les réseaux sociaux.

Valérie et Tracy enregistrent leurs vidéos dans la salle de sieste. Leurs chansons chorégraphiées sont à destination des plus jeunes, avec un objectif : apprendre en s'amusant. L'institutrice et la puéricultrice ont décidé de monter leurs numéros en avril dernier, à l'occasion de Pâques. Elles n'ont pas hésité à se mettre en scène avec une danse des lapins, partagée sur internet, pour permettre aux enfants de continuer à chanter à la maison. Leur vidéo cumule 11.000 vues sur Youtube.

Cette fois, avec une chanson écrite tout spécialement pour la rentrée, c'est sûr, les petits élèves ont de quoi démarrer l'année de la meilleure des façon, en classe, ou en ligne.