Deux nouveaux cas de maladie de Newcastle détectés en Wallonie: des périmètres de protection installés

Deux nouveaux cas de maladie de Newcastle ont été détectés vendredi chez des détenteurs amateurs à Lessines (Hainaut) et Meix-devant-Virton (Luxembourg), rapporte l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA). Ces nouvelles contaminations s'ajoutent aux 17 cas identifiés depuis le 26 avril.

Des zones de protection de 500 mètres ont été définies autour de ces détenteurs amateurs. Durant 21 jours au moins, chaque détenteur de volailles ou de pigeons dans ce périmètre doit faire un inventaire de ses animaux, le transmettre au bourgmestre, et faire vacciner ses animaux. Le transport de volailles ou de pigeons est en outre interdit. Par ailleurs, la situation à Kessel (Anvers), où une contamination avait été constatée chez un détenteur amateur, est résolue. Les mesures qui y avaient été définies pour les amateurs dans un rayon de 500 mètres autour du foyer de la contamination sont levées à partir de vendredi, ajoute l'AFSCA.

L'homme n'est pas sensible à la maladie de Newcastle, mais le virus n'en demeure pas moins contagieux et peut infecter tous les types de volailles et oiseaux. En cas de contamination par une souche très virulente, des symptômes nerveux peuvent apparaître (dont le torticolis) ainsi qu'une haute mortalité, rappelle l'AFSCA. Le virus se transmet via contact direct avec des oiseaux infectés, contact avec du matériel contaminé (mangeoires, bacs à eau...) ou via l'air. La vaccination est la seule mesure de prévention valable contre la maladie.