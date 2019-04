Deux personnes retrouvées mortes dans un appartement à Jemappes: "Un voisin intrigué par l'odeur a appelé la police"

Deux personnes ont été retrouvées mortes ce mardi soir dans leur appartement situé rue du Marché, à Jemappes. "C'est un voisin, intrigué par l'odeur nauséabonde qui régnait dans le bâtiment, qui a appelé la police", nous a indiqué un témoin via le bouton orange alertez-nous.

Les forces de l'ordre arrivées sur place ont découvert les deux corps. "C'est une maison dans laquelle il y a quatre studios, et dans l'un d'eux vivait ce couple. Ils doivent avoir entre 30 et maximum 40 ans", nous a confié un voisin.

le chef de corps Marc Garin nous a confirmé l'information, précisant qu'il était trop tôt pour connaître l'origine des décès. "La police et le parquet sont descendus sur place. Je peux vous confirmer que deux personnes ont été retrouvées mortes, mais on ne connaît pas encore l'origine du drame. A priori elle ne serait pas accidentelle, mais on n'en sait pas encore plus", nous a-t-il indiqué.

La rue du Marché a été fermée à la circulation. Le cortège de la cavalcade de Jemappes a été légèrement dévié en cours de soirée.