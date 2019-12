Deux policiers de Charleroi accusés de corruption: les peines sont tombées

Le Tribunal correctionnel de Charleroi a rendu sa décision concernant les deux policiers poursuivis pour des faits de corruption dans le cadre d'un vaste trafic de véhicules. Et ils ont été condamnés à de la prison avec sursis 37 mois pour l'un et 10 mois pour l'autre.



La décision vient de tomber. L'un des deux policiers est condamné à dix mois de prison avec sursis. C’est moins que ce qui avait été demandé par le procureur fédéral. Cela s’explique par le fait que, pour lui, certaines préventions n’ont pas été retenues mais d’autres sont bien confirmées. "D'avoir de manière abusive, et donc frauduleuse, consulter la banque de données, ça c'est une chose, et il a été retrouvé en perquisition des armes qu'il ne pouvait pas détenir. Il est acquitté pour moi des préventions les plus infamantes pour un policier c'est-à-dire la corruption et la prévention d'association de malfaiteurs", explique Michel Bouchat, avocat de l’un des policiers.

Plus de 79 inculpés

L’autre agent de la zone de Charleroi est condamné à 37 mois avec sursis. Il est en aveux d’avoir fourni, régulièrement, et contre rémunération, des documents de police à un truand. Des certificats d’immatriculation qui ont ensuite permis de remettre dans le circuit des voitures volées dans le cadre d’un vaste trafic. "Il s'agit en fait d'un énorme dossier d'escroquerie et d'organisation criminelle dans le cadre d'un trafic de véhicules volés. Ce dossier est actuellement à l'instruction à Bruxelles. On parle ici de 79 inculpés que le parquet nous a informés ce matin, ainsi que plus de 500 faits", indique Anthony Signor, avocat du "corrupteur".

De nombreuses perquisitions ont eu lieu dans le cadre de ce dossier qui implique des membres de la communauté des gens du voyage. Des écoutes téléphoniques ont révèles l’implication de policiers locaux et fédéraux.

Extrait d’un document judiciaire – Parquet fédéral:

"Le modus operandi utilisé par l’organisation criminelle nécessite l’intervention de policiers afin d’obtenir de manière récurrente des certificats d’immatriculations de véhicules volés."



L’homme qui était en contact à Charleroi avec les deux policiers, et considéré comme le corrupteur, est lui condamné à 6 ans de prison ferme. Il n’a jamais reconnu travailler pour le compte d’une organisation.