Deux tentatives d'enlèvement d'enfants auraient été commises à Mons: la police demande d'être attentif

Deux tentatives d’enlèvement d’enfants auraient été commises à Mons. Des enfants ont signalés les comportements suspects de plusieurs individus. Les autorités prennent ces témoignages très au sérieux. Ce midi, ces enfants et leurs parents témoignent pour RTLinfo. Reportage de Benjamin Samyn et Xavier Preyat.

Les 3 enfants âgés de 13, 11 et 8 ans sont en pleine partie de cache-cache dans leur quartier. À proximité, deux hommes descendent d'un véhicule et marchent normalement avant de bifurquer vers eux en courant. Apeurés, les jeunes prennent la fuite vers le bois voisins en étant suivis par les individus. Par talkie-walkie, ils préviennent un deuxième groupe d'enfants. Les deux hommes, eux, sont rejoints par deux autres individus.

"On leur a dit qu'on ne jouait plus parce qu'on était suivi par deux mecs habillés en noir, et de là, ils sont venus nous rejoindre. Et pendant qu'on leur expliquait, deux mecs sont venus nous chercher. Ils ont commencé à crier, à nous appeler et puis ils ont commencé à nous chercher et puis ils sont repartis de l'endroit d'où ils sont venus", témoigne un des enfants dans le RTLINFO13H.

Après ces événements qui se sont déroulés dimanche, le père a mis un message d'avertissement sur les réseaux sociaux. Il apprend alors, via un parent, qu'un autre fait a eu lieu le même jour, non loin de là.

"C'est arrivé à deux enfants. Voyant les enfants, le conducteur de la camionnette a freiné brusquement. Et c'est la maman, en sortant de la maison qui a pris peur et elle s'est rendue compte que ces deux personnes avec cette camionnette étaient là pour ses enfants", confie Marc, l'un des papas.

La police montoise prend les faits au sérieux, mais elle reste prudente par rapport à la nature de ces comportements suspects. Xavier Bourdiaud'Huy, de la police locale de Mons: "Ces deux témoignages sont complètement divergents ne nous permettent pas de recouper les faits et de conclure effectivement qu'il y a eu une tentative d'enlèvement. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne s'est pas passé quelque chose. On essaye de confirmer qu'il ne s'agit pas là aussi de repérages pour des vols éventuels."

La police a renforcé les patrouilles dans le quartier et appelle à la vigilance. Tout comportement suspect doit être signalé.