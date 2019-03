Deux voitures finissent dans le décor à Mont-sur-Marchienne: deux blessés

Deux véhicules se sont percutés ce jeudi peu avant 9h sur le ring de Charleroi. L'accident est survenu à hauteur de l'embranchement entre l'A503 et le R3, à Mont-sur-Marchienne, dans le sens d'Heppignies vers Gouy-lez-Piéton.



La cause de la collision reste à déterminer. Les deux voitures sont parties en embardées et ont terminé l'une sur l'autre sur le bas côté de la route.



Les pompiers de Marcinelle, une équipe de balisage, une autre de désincarcération, une ambulance et un SMUR se sont rendus sur place.



Selon notre correspondant local, deux personnes blessées ont été transportées en milieu hospitalier.