Effondrement dans une maison à Mons: Franck, le locataire, a perdu la vie

Un immeuble situé dans la rue des Juifs à Mons s'est effondré mardi vers 13 heures. La Ville de Mons a confirmé que l'accident avait fait des victimes (un mort et deux blessés).

Une partie d'une maison de la rue des Juifs, en plein centre de Mons, s'est effondrée ce mardi vers 13h, selon les pompiers de la zone Hainaut-Centre et la bourgmestre ff de Mons Catherine Houdart, qui a activé le plan d'urgence communal. Une personne est décédée, Franck. Il était le locataire. La victime a été retrouvée au rez-de-chaussée. L'homme était sur le point de devenir papa, selon la DH. Sa compagne, enceinte, n'a pas été blessée. Elle aurait néanmoins été transportée en milieu hospitalier après avoir fait un malaise.

Deux autres personnes ont été blessées (deux ouvriers), selon la Ville de Mons. Le drame n'aurait pas fait d'autres blessés.

Un problème de surcharge à l'origine

Des charges de matériaux de construction trop importantes pourraient à l'origine de l'effondrement du premier étage de l' immeuble situé à la rue des Juifs à Mons. L'auditeur du Travail, Charles-Eric Clesse a indiqué qu'un magistrat de l'auditorat était descendu sur les lieux et qu'un expert avait été mandaté pour déterminer les causes précises et les responsabilités du sinistre. L'Auditorat a précisé que les deux ouvriers blessés dans l'accident n'étaient pas déclarés. Des manœuvres d'étançonnage ont été nécessaires pour garantir la stabilité des immeubles voisins du bâtiment sinistré. Les occupants de ces immeubles ont été évacués par mesure de sécurité.



Aline travaille dans la pharmacie au coin de la rue qui jouxte le bâtiment effondré. Son commerce n'a subi aucun dégât, mais elle a été témoin du va-et-vient des services de secours. "On a entendu des bruits de verre cassé", raconte-t-elle. "J'ai vu des voisins qui ont essayé d'enfoncer la porte parce qu'apparemment des gens étaient bloqués à l'intérieur." Selon ce témoin, la police est intervenue rapidement, suivie des pompiers, toujours sur place actuellement.

Le bourgmestre de Mons fera une communication officielle dans l'après-midi.