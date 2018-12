Disparition à Trazegnies: avez-vous vu Rafael?

La police nous demande de diffuser l'avis de recherche suivant: ce lundi 10 décembre 2018 vers 08h00, Rafael DALMAU ROYO, un homme âgé de 45 ans, a été vu pour la dernière fois rue du Château à Trazegnies. Depuis lors, il ne s’est plus manifesté.



Rafael mesure 1m70 et est de corpulence normale. Il a les yeux verts, les cheveux grisonnants et une barbe de quelques jours. Au moment de sa disparition, il portait un jean bleu, un T-shirt gris avec un inscription sur le devant, une casquette noire avec des chiffres blancs et des chaussures claires.

Témoignages

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300. Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu.