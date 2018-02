Disparition inquiétante à Fleurus: Jérôme a besoin de soins médicaux urgents

À la requête du Parquet de Charleroi, la police nous demande de diffuser l'avis suivant. La nuit du dimanche 04 au lundi 05 février 2018 vers 04h00, Jérôme Pinera, un homme âgé de 31 ans, a été déposé dans la rue Paul Vassart à Fleurus où se trouve son domicile.

Par la suite, il a encore été vu circulant à pied dans la ville et est aperçu une dernière fois à 04h19, près du passage à niveau à proximité de la gare de Fleurus.

Depuis, il ne s’est plus manifesté.

Jérôme mesure entre 1m70 et 1m80 et est de corpulence athlétique. Il a les yeux bleus et des cheveux châtins coiffés avec une mèche sur le dessus.

Au moment de sa disparition, Jérôme était vêtu d’une veste rouge, d’un pantalon en jean, d’un sweet à capuche bleu de marque Superdry et de chaussures rouges.

Il peut paraître désorienté et a besoin de soins médicaux urgents.

Si vous avez vu Jérôme ou si vous connaissez l’endroit où il se trouve, veuillez appeler le 0800 30 300 ou prendre contact avec les enquêteurs.