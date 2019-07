Dix ans de prison confirmés pour un Carolo pédophile qui s'est livré à des agressions choquantes

La quatrième chambre correctionnelle de la cour d'appel du Hainaut a confirmé, mercredi, une peine de dix ans de prison qui avait été prononcée en avril dernier, par le tribunal correctionnel du Hainaut -division de Charleroi-, contre D.G, poursuivi pour avoir violé plusieurs mineurs. La mise à disposition du tribunal d'application des peines pour une durée de cinq ans et l'interdiction des droits civiques pour une durée de dix ans sont également confirmées.

Le Carolorégien était aussi poursuivi pour détention et diffusion d'images pédopornographiques, sur une période allant de 2012 à 2017. Il avait été acquitté d'un attentat à la pudeur. Sa compagne, S.V., avait été reconnue coupable de non-assistance à personne en danger. Elle avait écopé de deux ans d'emprisonnement avec un sursis de 5 ans mais n'avait pas fait appel. L'homme avait reconnu le téléchargement et le partage de milliers de fichiers pédopornographiques mettant notamment en scène des viols de bébés. Mais il niait avoir été l'auteur de viols et d'attouchements sur des enfants.

Dès 2012, D.G. avait violé sa filleule de 9 ans qui avait révélé les faits lors d'une dispute avec son père. Le 26 juin 2013, le prévenu avait également agressé sexuellement son neveu qui n'avait que 7 mois. Une vidéo de la scène avait été retrouvée sur une carte mémoire mais le prévenu contestait les faits. Il assurait ne pas être la personne présente sur les images.

D.G. était également suspecté d'avoir agressé deux autres jeunes victimes.

Sa compagne avait indiqué n'avoir jamais rien vu ou entendu de suspect jusqu'à la découverte de certains des fichiers. Elle ne l'avait toutefois pas empêché d'être en contact avec des enfants par la suite.