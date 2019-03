Dottignies: un jeune coureur cycliste, 19 ans, décède après un accident lors d'une course

Il s'appelait Stef Loos. Il avait 19 ans et courait dans la catégorie "espoir" du grand prix Alfred Gadenne, hier, à Dottignies. Il a été fauché par une camionnette sur un carrefour qui, selon les premières constatations, n'aurait pas été sécurisé. Les coureurs seraient partis dans la mauvaise direction. Le jeune cycliste est décédé de ses blessures à l'hôpital.

Le coureur cycliste espoir Stef Loos, 19 ans, percuté dimanche par une camionnette lors du Grand Prix Alfred Gadenne, une course pour espoirs et élites sans contrat à Dottignies, est décédé à l'hôpital des suites de ses blessures, a annoncé lundi son équipe Acrog-Pauwelssauzen. Le parquet et la police enquêtent sur les faits.

L'accident s'est produit à un carrefour qui n'aurait pas été sécurisé, après qu'un groupe de coureurs est parti dans la mauvaise direction. Une camionnette les a alors percutés. Stef Loos était le plus grièvement blessé et avait été emmené dans un état critique à l'hôpital, où il est décédé. Deux autres coureurs ont été plus légèrement touchés. "Nous sommes abattus par ce qu'il s'est passé", a déclaré le directeur de l'équipe Jef Robert. "Stef roulait avec nous depuis des années et était très apprécié. De plus, ce n'est pas le premier accident grave touchant l'un de nos coureurs. Nous sommes tous anéantis."