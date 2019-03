Double crash sur la E403 entre Mouscron et Tournai: l'épais brouillard en cause?

Deux accidents successifs, impliquant quatre véhicules, se sont produits vendredi matin sur l'autoroute E403 Mouscron-Tournai à hauteur de Leers-Nord. On ne déplore pas de victime. Cinq ambulances étaient sur place peu après 9h00.

Un épais brouillard est probablement à l'origine d'un premier accident qui s'est produit vers 08h00 sur l'autoroute A17/E403 dans le sens Courtrai-Mouscron-Tournai. Peu après Estaimpuis, deux voitures ont été impliquées dans cette collision. Ensuite, avec le ralentissement de la circulation, un second accident s'est produit entre un autobus et une voiture. Venant de Mouscron, un véhicule de désincarcération et un camion pour le balisage ont été envoyés sur place. Dépêchées de Mouscron, Tournai et de Flandre, cinq ambulances sont également intervenues. Aucune victime mortelle n'est à déplorer.



"Une opération de désincarcération est toujours en cours", indiquait à 08h45 le lieutenant Vandendorpe. Ces deux accidents causent d'importants problèmes de circulation et on compte 30 minutes en plus en direction de Tournai.