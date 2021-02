Double infanticide à Erquelinnes: la mère jugée "irresponsable" par des experts

J.L., inculpée pour le double infanticide commis en juin dernier à la rue du Jeu de Balle à Hantes-Wihéries (Erquelinnes, province de Hainaut), a été jugée irresponsable de ses actes par un collège d'experts, a indiqué mardi le parquet de Charleroi, confirmant une information de Sudpresse. "On s'oriente vers une mesure d'internement et les poursuites pénales devraient s'éteindre."



Les faits, qualifiés de double infanticide, ont été commis le 30 juin dernier dans la maison familiale. L'inculpée, âgée de 37 ans, avait été placée sous mandat d'arrêt après avoir été entendue plusieurs heures par une juge d'instruction. J.L. est soupçonnée d'avoir tué deux de ses enfants, âgés de 7 ans et 22 mois, et d'avoir essayé de tuer son aîné de 9 ans, le blessant par arme blanche au niveau du cou, avant de tenter de mettre fin à ses jours. Le père de famille avait découvert la scène en rentrant à son domicile. Lors de son audition par la juge d'instruction, l'inculpée avait évoqué un enfant décédé à la suite d'une interruption de grossesse pour raisons médicales. Elle a expliqué avoir voulu mettre fin à ses jours "sans pour autant abandonner ses enfants". Une expertise mentale par un collège d'experts avait été ordonnée. La mère de famille a été jugée irresponsable de ses actes. "Les trois experts ont conclu qu'elle était atteinte d'un trouble mental grave au moment des faits et l'est toujours aujourd'hui", a confirmé Sandrine Vairon, procureure de division de Charleroi. La trentenaire devrait échapper aux poursuites pénales et à un procès devant la cour d'assises. "On s'oriente vers une mesure d'internement. Les poursuites pénales risquent de s'éteindre. Mais il faudra attendre le règlement de la procédure devant la chambre du conseil pour confirmer l'internement de J.L." Le parquet de Charleroi a également confirmé ne pas vouloir s'opposer à cette mesure. "Ce qui devrait être également le cas du père de famille et partie civile." Si la chambre du conseil de Charleroi décide, lors du règlement de la procédure, de l'internement de l'inculpée, la chambre de protection sociale et le tribunal d'application des peines décideront des mesures à appliquer. "Cette mesure d'internement et de soins médicaux dépendra de la chambre de protection sociale et du tribunal d'application des peines (TAP). Cette chambre devra juger du type de soins à fournir à l'inculpée et dans quelle mesure, avec un placement en centre fermé ou non." Le parquet de Charleroi a précisé que le dossier devrait être prochainement bouclé pour s'orienter vers le règlement de la procédure. C'est en tout cas le souhait du juge d'instruction, qui devrait ne plus solliciter de devoirs complémentaires. "Il n'y aura, a priori, pas d'autres devoirs sollicités et donc pas de reconstitution."