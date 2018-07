Dour: un premier festivalier emmené à l'hôpital

Un homme de 25 ans qui participait au festival de Dour a été emmené dans un état grave à l'hôpital de Warquignies mercredi soir. Une consommation importante d'alcool et de drogue était suspectée. Les jours de l'individu, originaire de Louvain-la-Neuve, ne sont plus considérés comme "en danger" jeudi matin, a indiqué le parquet de Mons. Le festivalier devrait être entendu, vendredi, par les services de police. D'importants contrôles de police ont été menés dans la soirée et la nuit de mercredi à jeudi, alors que 30.000 festivaliers étaient déjà à Dour. Cette année, la zone Boraine privilégie les "petites" équipes pouvant rapidement se déplacer et changer de lieux de contrôle. Au total, 29 policiers de cette zone sont intervenus en lien avec le festival. Vingt-sept grammes de cannabis ont été saisis dans un véhicule, un motard a été contrôlé sans permis et un automobiliste conduisait sous influence de stupéfiants. Les contrôles se poursuivront jusqu'à lundi à proximité et sur le site du festival.