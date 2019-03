Dramatique course-poursuite à Hautrage: un véhicule tombe dans le canal, deux morts

Une voiture a fini dans le canal, tard hier soir, à Hautrage près de Mons. C'est le résultat d'une course-poursuite où deux personnes ont perdu la vie.

Course poursuite mortelle à Hautrage hier soir, près de Mons. Une information que vous nous avez fait parvenir via le bouton Alertez-nous de notre site. Un véhicule pris en chasse par la police a terminé dans le canal. Trois personnes se trouvaient dans la voiture poursuivie. Une fois dans l'eau glacée du canal, deux personnes sont restées bloquées dans l'habitacle. Elles ont toutes les deux perdues la vie. La troisième personne a pu sortir de l'habitacle et a été transférée à l'hôpital.

Cette course-poursuite a eu lieu vers 23h hier soir, tout près de l'usine Advachem, sur la route de Wallonie. La police boraine a voulu procéder à un contrôle du véhicule suite à un défaut de plaque, mais le chauffeur a pris la fuite. Il a emprunté un pont fermé à la circulation et le véhicule a fini sa course dans le canal.